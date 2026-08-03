Iron EasyFinish

Za glačanje bez umaranja: Visokokvalitetno parno glačalo EasyFinish s optimalnim fiksnim postavkama temperature i laganom podlogom s keramičkom prevlakom. U atraktivnoj crnoj izvedbi.

Tako jednostavno se može postići uredno rublje bez nabora: sa svojom laganom podlogom s keramičkom prevlakom, kvalitetno EasyFinish parno glačalo bez umaranja prelazi preko tkanine. Istovremeno, tlak pare ostaje visok što znači da se glačanje može odraditi do 50 posto brže. Ali visoki tlak nije jedini razlog uštede vremena: zahvaljujući optimalnim fiksnim postavkama temperature, problematična ručna regulacija temperature i prethodno sortiranje rublja više nisu potrebni. Uz sve to, ovo se kompaktno glačalo ističe jednostavnim rukovanjem i pametnim crnim dizajnom.

Značajke i prednosti
Rupice za izlaz pare raspoređene po cijeloj površini glačanja
  • Ravnomjerno ispuštanje pare po cijeloj površini.
Optimalna postavka fiksne temperature
  • Budući da je već postavljena optimalna temperatura za sve vrste tkanine, ručno postavljanje temperature više nije potrebno.
Kompaktna veličina proizvoda
  • Za jednostavnije rukovanje i odlaganje na malom prostoru.
Podloga s keramičkom prevlakom
  • Značajno olakšava klizanje glačala.
Ravnomjerno ispuštanje pare
  • 50% brže glačanje rublja.
Funkcija za automatsko isključivanje
  • Parno tlačno glačalo se automatski isključuje nakon 5 minuta - za veću sigurnost i manje troškove struje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 1,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 258 x 120 x 124
Područja primjene
  • Odjeća pogodna za glačanje
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