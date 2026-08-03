Tako jednostavno se može postići uredno rublje bez nabora: sa svojom laganom podlogom s keramičkom prevlakom, kvalitetno EasyFinish parno glačalo bez umaranja prelazi preko tkanine. Istovremeno, tlak pare ostaje visok što znači da se glačanje može odraditi do 50 posto brže. Ali visoki tlak nije jedini razlog uštede vremena: zahvaljujući optimalnim fiksnim postavkama temperature, problematična ručna regulacija temperature i prethodno sortiranje rublja više nisu potrebni. Uz sve to, ovo se kompaktno glačalo ističe jednostavnim rukovanjem i pametnim crnim dizajnom.