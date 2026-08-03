Pribor za visokotlačne čistače snage vode od 1100 do 1300 l/h: iSolar 400 je pločasta četka na vodu, radne širine 400 mm. S njom je moguće izvrsno čišćenje posebno malih do srednjih fotonaponskih sustava. To omogućuju mala težina i ugodno rukovanje četkom. Na taj je način moguće brzo i praktično čišćenje čak i sustava na tlu.