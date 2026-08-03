iSolar 400 Advanced
Pločasta četka iSolar 400 na vodu (radna širine 400 mm) konstruirana je za snagu vode 1100-1300 l/h. Za male do srednje fotonaponske sustave (čak i na tlu).
Pribor za visokotlačne čistače snage vode od 1100 do 1300 l/h: iSolar 400 je pločasta četka na vodu, radne širine 400 mm. S njom je moguće izvrsno čišćenje posebno malih do srednjih fotonaponskih sustava. To omogućuju mala težina i ugodno rukovanje četkom. Na taj je način moguće brzo i praktično čišćenje čak i sustava na tlu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|1100 / 1300
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Promjer (mm)
|400
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,5
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje sustava fotovoltaika
Pribor
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