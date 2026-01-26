Izmjenjivi univerzalni dodatak za WB 130

Idealno za čišćenje svih glatkih površina, poput boje, stakla ili plastike: izmjenjivi univerzalni nastavak za rotirajuću četku za pranje WB 130.

Prozirne čekinje dodatka četke za pranje mogu se koristiti bilo gdje u iznimno širokom rasponu zadataka čišćenja. Izmjenjivi univerzalni nastavak za rotirajuću četku za pranje WB 130 idealan je za čišćenje svih glatkih površina, poput boje, stakla ili plastike.

Značajke i prednosti
Mekane prozirne čekinje
  • Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
univerzalna primjena
  • Za sve glatke površine kao što su lak, staklo ili plastika.
Opcijski pribor
  • Više svestranosti za rotirajuću četku za pranje WB 130.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 113 x 113 x 46
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Zimski vrtovi
  • Garažna vrata
  • Rolete/rolo zavjese
  • Elementi za zaštitu od pogleda
  • Balkonske ograde
  • Prozorske klupice
