Izmjenjivi univerzalni dodatak za WB 130
Idealno za čišćenje svih glatkih površina, poput boje, stakla ili plastike: izmjenjivi univerzalni nastavak za rotirajuću četku za pranje WB 130.
Prozirne čekinje dodatka četke za pranje mogu se koristiti bilo gdje u iznimno širokom rasponu zadataka čišćenja. Izmjenjivi univerzalni nastavak za rotirajuću četku za pranje WB 130 idealan je za čišćenje svih glatkih površina, poput boje, stakla ili plastike.
Značajke i prednosti
Mekane prozirne čekinje
- Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
univerzalna primjena
- Za sve glatke površine kao što su lak, staklo ili plastika.
Opcijski pribor
- Više svestranosti za rotirajuću četku za pranje WB 130.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|113 x 113 x 46
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Zimski vrtovi
- Garažna vrata
- Rolete/rolo zavjese
- Elementi za zaštitu od pogleda
- Balkonske ograde
- Prozorske klupice