Izmjenjivi univerzalni dodatak za WB 130 za automobile i motocikle
Savršeno čišćenje automobila i motocikala: izmjenjivi dodatak od mikrofibre za rotirajuću četku za pranje WB 130 za automobile i motocikle.
Inovativni dodatak za četku za pranje izrađen od mekih mikrovlakana pričvršćen je na disk četke pomoću zatvarača s kukom i petljom i može se prati odvojeno u perilici rublja na temperaturi do 60 °C. Izmjenjivi dodatak za rotirajuću četku za pranje WB 130 posebno je pogodan za nježno čišćenje automobila i motocikala.
Značajke i prednosti
Inovativan nastavak od mikrovlakana s čičkom
- Strojno pranje na maks. 60 °C.
- Dodatak je brzo i bez velikih napora opet spreman za uporabu.
Posebno nježno čišćenje
- Idealan za čišćenje osjetljivih površina kao što je lak.
Opcijski pribor
- Više svestranosti za rotirajuću četku za pranje WB 130.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|75 % poliester, 25 % poliamid
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|119 x 119 x 52
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.