Izmjenjivi univerzalni dodatak za WB 130 za automobile i motocikle

Savršeno čišćenje automobila i motocikala: izmjenjivi dodatak od mikrofibre za rotirajuću četku za pranje WB 130 za automobile i motocikle.

Inovativni dodatak za četku za pranje izrađen od mekih mikrovlakana pričvršćen je na disk četke pomoću zatvarača s kukom i petljom i može se prati odvojeno u perilici rublja na temperaturi do 60 °C. Izmjenjivi dodatak za rotirajuću četku za pranje WB 130 posebno je pogodan za nježno čišćenje automobila i motocikala.

Značajke i prednosti
Inovativan nastavak od mikrovlakana s čičkom
  • Strojno pranje na maks. 60 °C.
  • Dodatak je brzo i bez velikih napora opet spreman za uporabu.
Posebno nježno čišćenje
  • Idealan za čišćenje osjetljivih površina kao što je lak.
Opcijski pribor
  • Više svestranosti za rotirajuću četku za pranje WB 130.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 75 % poliester, 25 % poliamid
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 119 x 119 x 52
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
