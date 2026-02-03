Inovativni dodatak za četku za pranje izrađen od mekih mikrovlakana pričvršćen je na disk četke pomoću zatvarača s kukom i petljom i može se prati odvojeno u perilici rublja na temperaturi do 60 °C. Izmjenjivi dodatak za rotirajuću četku za pranje WB 130 posebno je pogodan za nježno čišćenje automobila i motocikala.