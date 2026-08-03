Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Komad(a)
5 jastučića, srednje tvrdi, zelene boje. Promjer 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljito čišćenje. Odgovara npr. za D 65.
Promjer 5 srednje tvrdih jastučića zelene boje iznosi 356 mm. Prikladni su za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljito čišćenje. Odgovaraju npr. za D 65.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Promjer (mm)
|356
|Stupanj tvrdoće
|srednje tvrda
|Količina (Komad(a))
|5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1