Jastučići za poliranje impregniranog parketa/laminata
3jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje impregniranih tvrdih površina, kao što su npr. impregnirani parket, pluto i laminat.
3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje impregniranih podova. Jastučići za poliranje impregniranih podova posebno su razvijeni za ovo područje primjene pa zbog svojih posebnih svojstava jamče još bolji rezultat poliranja na impregniranim tvrdim površinama, kao što su primjerice pluto, parket ili laminat. Jastučiće za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i posao može početi.
Značajke i prednosti
Jastučić za poliranje od visokokvalitetnih mikrovlakana
- Savršeni rezultati poliranja na zabrtvljenim podnim oblogama (parket, laminat, pluto)
- Posebno razvijeno za poliranje zabrtvljenih podnih obloga (parket, laminat, pluto)
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|3
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|125 x 125 x 8
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi