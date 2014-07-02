3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje impregniranih podova. Jastučići za poliranje impregniranih podova posebno su razvijeni za ovo područje primjene pa zbog svojih posebnih svojstava jamče još bolji rezultat poliranja na impregniranim tvrdim površinama, kao što su primjerice pluto, parket ili laminat. Jastučiće za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i posao može početi.