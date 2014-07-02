3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje mat kamenih podova, PVC-a ili linoleuma. Jastučići za poliranje posebno su razvijeni za primjenu na ovim podovima pa zbog svojih posebnih svojstava jamče još bolji rezultat poliranja na mat kamenim podovima, PVC-u i linoleumu. Jastučiće za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i posao može početi.