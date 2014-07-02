Jastučići za poliranje kamena / linoleuma / PVC-a

3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje podnih obloga od mat kamena, PVC-a ili linoleuma.

3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje mat kamenih podova, PVC-a ili linoleuma. Jastučići za poliranje posebno su razvijeni za primjenu na ovim podovima pa zbog svojih posebnih svojstava jamče još bolji rezultat poliranja na mat kamenim podovima, PVC-u i linoleumu. Jastučiće za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i posao može početi.

Značajke i prednosti
Jastučić za poliranje od visokokvalitetnih mikrovlakana
  • Savršeni rezultati poliranja na mat podovima od prirodnog kamena, PVC-u i linoleumu
  • Posebno razvijeno za poliranje mat podova od prirodnog kamena, PVC-a i linoleuma
  • Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 3
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 125 x 125 x 15
Područja primjene
  • Mat podovi od prirodnog i umjetnog kamena
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Created with AI (artificial intelligence)

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