Jastučići za poliranje kamena / linoleuma / PVC-a
3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje podnih obloga od mat kamena, PVC-a ili linoleuma.
3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje mat kamenih podova, PVC-a ili linoleuma. Jastučići za poliranje posebno su razvijeni za primjenu na ovim podovima pa zbog svojih posebnih svojstava jamče još bolji rezultat poliranja na mat kamenim podovima, PVC-u i linoleumu. Jastučiće za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i posao može početi.
Značajke i prednosti
Jastučić za poliranje od visokokvalitetnih mikrovlakana
- Savršeni rezultati poliranja na mat podovima od prirodnog kamena, PVC-u i linoleumu
- Posebno razvijeno za poliranje mat podova od prirodnog kamena, PVC-a i linoleuma
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|3
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|125 x 125 x 15
Područja primjene
- Mat podovi od prirodnog i umjetnog kamena