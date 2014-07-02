Jastučići za poliranje navoštenih parketa
3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje navoštenih tvrdih površina, kao npr. podova od navoštenog parketa.
3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje navoštenih tvrdih površina kao i podova s premazom od ulja i voska, kao primjerice parketa. Jastučići za poliranje za navoštene podove posebno su razvijeni za ovo područje primjene pa zbog svojih posebnih svojstava jamče još bolji rezultat poliranja na navoštenim tvrdim površinama i podovima sa slojem ulja i voska. Jastučiće za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i posao može početi.
Značajke i prednosti
Jastučić za poliranje od visokokvalitetnih mikrovlakana
- Savršeni rezultati poliranja na navoštenim drvenim podovima i drvenim podovima s uljno-voštanim finišem
- Posebno razvijeno za poliranje navoštenih drvenih podova i drvenih podova s uljno-voštanim finišem
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|3
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|125 x 125 x 10
Područja primjene
- Navošteni drveni podovi