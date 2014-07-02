Jastučići za poliranje navoštenih parketa

3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje navoštenih tvrdih površina, kao npr. podova od navoštenog parketa.

3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje navoštenih tvrdih površina kao i podova s premazom od ulja i voska, kao primjerice parketa. Jastučići za poliranje za navoštene podove posebno su razvijeni za ovo područje primjene pa zbog svojih posebnih svojstava jamče još bolji rezultat poliranja na navoštenim tvrdim površinama i podovima sa slojem ulja i voska. Jastučiće za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i posao može početi.

Značajke i prednosti
Jastučić za poliranje od visokokvalitetnih mikrovlakana
  • Savršeni rezultati poliranja na navoštenim drvenim podovima i drvenim podovima s uljno-voštanim finišem
  • Posebno razvijeno za poliranje navoštenih drvenih podova i drvenih podova s uljno-voštanim finišem
  • Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 3
Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 125 x 125 x 10
Područja primjene
  • Navošteni drveni podovi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH