3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje navoštenih tvrdih površina kao i podova s premazom od ulja i voska, kao primjerice parketa. Jastučići za poliranje za navoštene podove posebno su razvijeni za ovo područje primjene pa zbog svojih posebnih svojstava jamče još bolji rezultat poliranja na navoštenim tvrdim površinama i podovima sa slojem ulja i voska. Jastučiće za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i posao može početi.