Jastučići za poliranje (univerzalni)
3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje svih tvrdih površina i podova od parketa, kamena, linoleuma, pluta, PVC-a i laminata.
3 jastučića za poliranje za uređaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje svih tvrdih površina i podova od parketa, kamena, linoleuma, pluta, PVC-a i laminata. Za vidljive rezultate poliranja.
Značajke i prednosti
Jastučić za poliranje od visokokvalitetne imitacije vune
- Savršeni rezultati poliranja na svim podnim oblogama
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|3
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|125 x 125 x 10
Područja primjene
- Tvrdi podovi