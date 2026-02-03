Uložni filter KFI 3310 omogućuje mokro i suho usisavanje bez dosadnih prekida zbog izmjene filtera. Uložni filtar može se jednostavno umetnuti i ukloniti okretanjem – bez potrebe za dodatnim elementima za zaključavanje. Razvijen kao prilagođen korisniku za Kärcher mokre i suhe usisavače WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3 , MV 2 i MV 3 kao i za Kärcher SE 4, SE 4001 i SE 4002 čistače sa raspršivanjem.