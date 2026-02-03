Jednodijelni patronski filter KFI 3310

Uložni filtar za usisavanje fine i grube prljavštine i tekućina bez potrebe za mijenjanjem filtra. Prikladno za Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače i čistače sa raspršivanjem.

Uložni filter KFI 3310 omogućuje mokro i suho usisavanje bez dosadnih prekida zbog izmjene filtera. Uložni filtar može se jednostavno umetnuti i ukloniti okretanjem – bez potrebe za dodatnim elementima za zaključavanje. Razvijen kao prilagođen korisniku za Kärcher mokre i suhe usisavače WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3 , MV 2 i MV 3 kao i za Kärcher SE 4, SE 4001 i SE 4002 čistače sa raspršivanjem.

Značajke i prednosti
Uložak filtera
  • Mokri i suhi usisavači bez potrebe za mijenjanjem filtera.
  • Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje filtra okretanjem, bez potrebe za dodatnim elementima za zaključavanje.
Prikladno za Kärcher mokre i suhe usisavače WD 1 Compact baterija, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 baterija, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja smeđa
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 122 x 122 x 115
Područja primjene
  • Fina prljavština
  • Gruba prljavština
  • Tekućine
