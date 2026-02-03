Jednodijelni patronski filter KFI 3310
Uložni filtar za usisavanje fine i grube prljavštine i tekućina bez potrebe za mijenjanjem filtra. Prikladno za Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače i čistače sa raspršivanjem.
Uložni filter KFI 3310 omogućuje mokro i suho usisavanje bez dosadnih prekida zbog izmjene filtera. Uložni filtar može se jednostavno umetnuti i ukloniti okretanjem – bez potrebe za dodatnim elementima za zaključavanje. Razvijen kao prilagođen korisniku za Kärcher mokre i suhe usisavače WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3 , MV 2 i MV 3 kao i za Kärcher SE 4, SE 4001 i SE 4002 čistače sa raspršivanjem.
Značajke i prednosti
Uložak filtera
- Mokri i suhi usisavači bez potrebe za mijenjanjem filtera.
- Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje filtra okretanjem, bez potrebe za dodatnim elementima za zaključavanje.
Prikladno za Kärcher mokre i suhe usisavače WD 1 Compact baterija, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 baterija, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|smeđa
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|122 x 122 x 115
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Fina prljavština
- Gruba prljavština
- Tekućine