Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, okretna
Koplje od nehrđajućeg čelika od 1050 mm (ručno spajanje) s ergonomskom ručkom za jednostavno korištenje i zaštitu. Rotirajući 360° pod pritiskom.
Koplje od nehrđajućeg čelika od 1050 mm (ručno spajanje) s ergonomskom ručkom za jednostavno korištenje i zaštitu. Rotirajući 360° pod pritiskom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. radni tlak (bar)
|300
|Dužina (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Ručka
|okretna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9