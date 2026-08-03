Kalem za trimer strunu od 2,0 mm

Kalem trimer strune s upletenim kalemom trimer strune osigurava izvrsne rezultate čak i na teško dostupnim mjestima. Prikladno za modele LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery.

Ako vam grmlje ili zid smetaju prilikom košnje, potreban vam je alat koji je i okretan i snažan: Kärcher trimer za travnjak. Također olakšava rad na teško dostupnim mjestima u vrtu. Pouzdano daje čiste rezultate rezanja zahvaljujući kalemu trimer strune s upletenom trimer strunom, koja je prikladna za modele LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery. Upletena rezna struna reže precizno i ​​izdržljivo jer se stalno prilagođava kalemu trimi strune pomoću automatskog produženja trimi strune. To jamči dosljedno uredan rezultat rezanja, čak i uz dulje radne intervale. Daljnje prednosti su tihi rad i jednostavna izmjena kalema trimer strune bez alata u samo nekoliko jednostavnih koraka. I posao se nastavlja, sve do posljednje vlati trave na traci.

Značajke i prednosti
Uvijena nit
  • Precizna, nečujna i pouzdana – sve su to značajke uvijene niti.
Automatsko namatanje flaksa
  • Rezna nit namješta se automatski i uvijek je savršene duljine.
Zamjena svitka flaksa bez alata
  • Zamjena svitka flaksa moguća je bez alata u nekoliko jednostavnih poteza.
Praktičan poklopac
  • Također prikladan poklopac dio je isporuke uz svitak flaksa.
Fleksibilna uporaba
  • Robusna rezna nit lako dolazi do teško dostupnih mjesta u vrtu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Debljina niti (mm) 2
Duljina flaksa po svitku (m) 3,4
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 75 x 75 x 34
Područja primjene
  • Travnjak
  • Rubovi travnjaka
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Created with AI (artificial intelligence)

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