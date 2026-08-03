Ako vam grmlje ili zid smetaju prilikom košnje, potreban vam je alat koji je i okretan i snažan: Kärcher trimer za travnjak. Također olakšava rad na teško dostupnim mjestima u vrtu. Pouzdano daje čiste rezultate rezanja zahvaljujući kalemu trimer strune s upletenom trimer strunom, koja je prikladna za modele LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery. Upletena rezna struna reže precizno i ​​izdržljivo jer se stalno prilagođava kalemu trimi strune pomoću automatskog produženja trimi strune. To jamči dosljedno uredan rezultat rezanja, čak i uz dulje radne intervale. Daljnje prednosti su tihi rad i jednostavna izmjena kalema trimer strune bez alata u samo nekoliko jednostavnih koraka. I posao se nastavlja, sve do posljednje vlati trave na traci.