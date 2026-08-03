Kalem za trimer strunu od 2,0 mm
Kalem trimer strune s upletenim kalemom trimer strune osigurava izvrsne rezultate čak i na teško dostupnim mjestima. Prikladno za modele LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery.
Ako vam grmlje ili zid smetaju prilikom košnje, potreban vam je alat koji je i okretan i snažan: Kärcher trimer za travnjak. Također olakšava rad na teško dostupnim mjestima u vrtu. Pouzdano daje čiste rezultate rezanja zahvaljujući kalemu trimer strune s upletenom trimer strunom, koja je prikladna za modele LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery. Upletena rezna struna reže precizno i izdržljivo jer se stalno prilagođava kalemu trimi strune pomoću automatskog produženja trimi strune. To jamči dosljedno uredan rezultat rezanja, čak i uz dulje radne intervale. Daljnje prednosti su tihi rad i jednostavna izmjena kalema trimer strune bez alata u samo nekoliko jednostavnih koraka. I posao se nastavlja, sve do posljednje vlati trave na traci.
Značajke i prednosti
Uvijena nit
- Precizna, nečujna i pouzdana – sve su to značajke uvijene niti.
Automatsko namatanje flaksa
- Rezna nit namješta se automatski i uvijek je savršene duljine.
Zamjena svitka flaksa bez alata
- Zamjena svitka flaksa moguća je bez alata u nekoliko jednostavnih poteza.
Praktičan poklopac
- Također prikladan poklopac dio je isporuke uz svitak flaksa.
Fleksibilna uporaba
- Robusna rezna nit lako dolazi do teško dostupnih mjesta u vrtu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Debljina niti (mm)
|2
|Duljina flaksa po svitku (m)
|3,4
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|75 x 75 x 34
Područja primjene
- Travnjak
- Rubovi travnjaka