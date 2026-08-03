Bilo uz zidove kuće ili oko grmlja, svaki vrt ima ona teško dostupna mjesta do kojih kosilica ne može doći. Takvi uski zavoji zahtijevaju mali, fleksibilni i iznad svega snažan uređaj – kao što je Kärcherov trimer za travu. Trimer za travu uključuje upletenu reznu nit, koja se stalno prilagođava kalemu trimerske niti pomoću automatskog produžavanja trimerske niti. Na taj je način linija rezanja uvijek savršene duljine na svakom rezu kako bi se zajamčili čisti rezultati rezanja. Ako je trimer struna istrošena, nova zavojnica se može umetnuti uz malo napora i bez potrebe za bilo kakvim alatom. I posao se nastavlja, sve do posljednje vlati trave na traci. Kalem za trimer strunu od 1,6 mm (koji dolazi u pakiranju od tri komada) prikladan je za modele LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.