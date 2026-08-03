Kalemi trimer strune od 1,6 mm u pakiranju od tri komada
Kalem za strunu za trimer od 1,6 mm (3 ko.) s upletenom nitom za rezanje osigurava čiste rezultate na teško dostupnim mjestima. Prikladno za modele LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.
Bilo uz zidove kuće ili oko grmlja, svaki vrt ima ona teško dostupna mjesta do kojih kosilica ne može doći. Takvi uski zavoji zahtijevaju mali, fleksibilni i iznad svega snažan uređaj – kao što je Kärcherov trimer za travu. Trimer za travu uključuje upletenu reznu nit, koja se stalno prilagođava kalemu trimerske niti pomoću automatskog produžavanja trimerske niti. Na taj je način linija rezanja uvijek savršene duljine na svakom rezu kako bi se zajamčili čisti rezultati rezanja. Ako je trimer struna istrošena, nova zavojnica se može umetnuti uz malo napora i bez potrebe za bilo kakvim alatom. I posao se nastavlja, sve do posljednje vlati trave na traci. Kalem za trimer strunu od 1,6 mm (koji dolazi u pakiranju od tri komada) prikladan je za modele LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.
Značajke i prednosti
Uvijena nit
- Precizna, nečujna i pouzdana – sve su to značajke uvijene niti.
Automatsko namatanje flaksa
- Rezna nit namješta se automatski i uvijek je savršene duljine.
Zamjena svitka flaksa bez alata
- Zamjena svitka flaksa moguća je bez alata u nekoliko jednostavnih poteza.
Fleksibilna uporaba
- Robusna rezna nit lako dolazi do teško dostupnih mjesta u vrtu.
Praktičan 3-struki paket
- 3 svitka flaksa osiguravaju dug rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Debljina niti (mm)
|1,6
|Duljina flaksa po svitku (m)
|3,6
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|55 x 55 x 24
Područja primjene
- Travnjak
- Rubovi travnjaka