Kartuša za odstranjivanje kamenca
Brzo i učinkovito uklanjanje kamenca za Kärcher parne čistače. Sve što trebate učiniti je umetnuti uložak i gotovi ste.
Uložak za uklanjanje kamenca štiti tehnologiju unutar parnog čistača od nakupljanja kamenca kako bi se osigurao dug radni vijek uređaja. Uložak za uklanjanje kamenca jednostavan je za korištenje i promjenu, a iskorišteni uložak se potom može odložiti s kućnim otpadom.
Značajke i prednosti
Štiti tehnologiju uređaja od kalcifikacije
- Podržava dugotrajnu učinkovitost parnog čistača.
Jednostavna i brza zamjena kartuše
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|56 x 56 x 163
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Odstranjivač kamenca za Kärcher parne čistače