Nastavak za tepih i podna mlaznica EasyFix čine savršeni tim za parno čišćenje tepiha. Podnu mlaznicu EasyFix moguće je jednostavno i komforno umetnuti u nastavak za tepih te ju ponovo izvući - u potpunosti bez sagibanja. Na taj je način moguće praktično i brzo osvježiti tepihe uz pomoć sile pare, a niti će ponovo biti podignute.