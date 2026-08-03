Klizač za tepih
Brine se i za svježinu vlakana tepiha: nastavak za tepih za jednostavno postavljanje na podnu mlaznicu EasyFix. Idealan za parno čišćenje tepiha.
Nastavak za tepih i podna mlaznica EasyFix čine savršeni tim za parno čišćenje tepiha. Podnu mlaznicu EasyFix moguće je jednostavno i komforno umetnuti u nastavak za tepih te ju ponovo izvući - u potpunosti bez sagibanja. Na taj je način moguće praktično i brzo osvježiti tepihe uz pomoć sile pare, a niti će ponovo biti podignute.
Značajke i prednosti
Odgovara za podnu mlaznicu EasyFix
- Jednostavno osvježenje tepiha parom.
Podnu mlaznicu EasyFix moguće je jednostavno umetnuti u nastavak za tepihe i ponovo izvući.
- Za komforno rukovanje, u potpunosti bez sagibanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|357 x 178 x 46
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
Područja primjene
- Tepih
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