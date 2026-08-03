Klizač za tepih

Brine se i za svježinu vlakana tepiha: nastavak za tepih za jednostavno postavljanje na podnu mlaznicu EasyFix. Idealan za parno čišćenje tepiha.

Nastavak za tepih i podna mlaznica EasyFix čine savršeni tim za parno čišćenje tepiha. Podnu mlaznicu EasyFix moguće je jednostavno i komforno umetnuti u nastavak za tepih te ju ponovo izvući - u potpunosti bez sagibanja. Na taj je način moguće praktično i brzo osvježiti tepihe uz pomoć sile pare, a niti će ponovo biti podignute.

Značajke i prednosti
Odgovara za podnu mlaznicu EasyFix
  • Jednostavno osvježenje tepiha parom.
Podnu mlaznicu EasyFix moguće je jednostavno umetnuti u nastavak za tepihe i ponovo izvući.
  • Za komforno rukovanje, u potpunosti bez sagibanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 357 x 178 x 46
Područja primjene
  • Tepih
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