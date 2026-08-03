Kolut za crijevo, automatski, s bazaltnim sivim premazom, 20 m

Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Npr. broj za narudžbu 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za narudžbu 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).