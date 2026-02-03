Komplet adaptera Produžno crijevo

Adapter za provjeru radnog tlaka H&G visokotlačnih uređaja bez bubnja za crijevo.

Dvodijelni komplet adaptera za priključenje produžnog crijeva za vijčani navoj na visokotlačni čistač s brzom spojkom Quick-Connect.

Značajke i prednosti
Quick-Connect komplet za naknadno opremanje
  • Za naknadno opremanje svih visokotlačnih čistača proizvedenih od 1992. godine sa sustavom priključka Quick Connect
Priključak od mesinga
  • Jednostavna zamjena i brže priključenje pištolja putem sustava Quick Connect
Quick Connect sustav
  • Posebno praktično za uporabu
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 80 x 45 x 61
Kompatibilni uređaji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH