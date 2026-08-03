Komplet četki za pukotine
Lako i učinkovito čišćenje pukotina, sve bez kemikalija: praktični set četkica za pukotine sastoji se od četiri crna seta čekinja za pukotine i savršen je za čišćenje fuga pločica.
Komplet četkica za pukotine čini čišćenje fuga na pločicama u kupaonici ili kuhinji, na primjer, lakšim nego ikad. Oblik čekinja savršeno je prilagođen pukotinama, ugnijezde se u njih i čiste spojeve pločica u kratkom vremenu- sve bez upotrebe kemikalija.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni materijal čekinja
- Jednostavno odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
- Dug životni vijek zahvaljujući sporijem trošenju četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|46 x 8 x 58
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)