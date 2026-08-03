Komplet četki za pukotine

Lako i učinkovito čišćenje pukotina, sve bez kemikalija: praktični set četkica za pukotine sastoji se od četiri crna seta čekinja za pukotine i savršen je za čišćenje fuga pločica.

Komplet četkica za pukotine čini čišćenje fuga na pločicama u kupaonici ili kuhinji, na primjer, lakšim nego ikad. Oblik čekinja savršeno je prilagođen pukotinama, ugnijezde se u njih i čiste spojeve pločica u kratkom vremenu- sve bez upotrebe kemikalija.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetni materijal čekinja
  • Jednostavno odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
  • Dug životni vijek zahvaljujući sporijem trošenju četke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 46 x 8 x 58
Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
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Created with AI (artificial intelligence)

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