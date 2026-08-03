Komplet cijevi s ojačanjem

Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.

Komplet se sastoji od fleksibilnog plosnatog crijeva 1 1/4" i stezaljke crijeva od plemenitog čelika (30–40 mm) s leptir vijkom za priključenje bez uporabe alata. Kärcher komplet cijevi s ojačanjem posebice se preporuča za uporabu s uranjajućim crpkama za bistru i onečišćenu vodu. Idealno je rješenje za odvodnju velikih količina vode, kao primjerice u slučaju poplava. Crijevo dužine 10 metara može se plosnato namotati pa stoga zauzima vrlo malo mjesta za skladištenje. Maksimalni radni tlak iznosi 5 bara.

Značajke i prednosti
Komplet cijevi s ojačanjem: Fleksibilno plosnato crijevo
Fleksibilno plosnato crijevo
Kompaktno čuvanje uz uštedu prostora.
Komplet cijevi s ojačanjem: Crijevo za odvodnju promjera 1 1/4"
Crijevo za odvodnju promjera 1 1/4"
Veći promjer za veći protok.
Komplet cijevi s ojačanjem: Uklj. stezaljku za crijevo od nehrđajućeg čelika s krilnim vijkom
Uklj. stezaljku za crijevo od nehrđajućeg čelika s krilnim vijkom
Priključenje bez alata.
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1 1/4″
Dužina crijeva (m) 10
Snažni pritisak (bar) maks. 5
Boja antracit
Težina (kg) 1,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 260 x 55
Područja primjene
  • Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
  • Za primjenu kod poplava
  • Za odvodnjavanje građevinskih jama do maks. 100 m³
  • Za štete od vode u kući i u podrumu (propuštanje perilice za rublje/prodiranje podzemne vode)
  • Za ispumpavanje vode iz bazena
  • Za instaliranje u drenažno okno
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