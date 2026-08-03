Komplet se sastoji od fleksibilnog plosnatog crijeva 1 1/4" i stezaljke crijeva od plemenitog čelika (30–40 mm) s leptir vijkom za priključenje bez uporabe alata. Kärcher komplet cijevi s ojačanjem posebice se preporuča za uporabu s uranjajućim crpkama za bistru i onečišćenu vodu. Idealno je rješenje za odvodnju velikih količina vode, kao primjerice u slučaju poplava. Crijevo dužine 10 metara može se plosnato namotati pa stoga zauzima vrlo malo mjesta za skladištenje. Maksimalni radni tlak iznosi 5 bara.