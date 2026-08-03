Komplet cijevi s ojačanjem
Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.
Komplet se sastoji od fleksibilnog plosnatog crijeva 1 1/4" i stezaljke crijeva od plemenitog čelika (30–40 mm) s leptir vijkom za priključenje bez uporabe alata. Kärcher komplet cijevi s ojačanjem posebice se preporuča za uporabu s uranjajućim crpkama za bistru i onečišćenu vodu. Idealno je rješenje za odvodnju velikih količina vode, kao primjerice u slučaju poplava. Crijevo dužine 10 metara može se plosnato namotati pa stoga zauzima vrlo malo mjesta za skladištenje. Maksimalni radni tlak iznosi 5 bara.
Značajke i prednosti
Fleksibilno plosnato crijevoKompaktno čuvanje uz uštedu prostora.
Crijevo za odvodnju promjera 1 1/4"Veći promjer za veći protok.
Uklj. stezaljku za crijevo od nehrđajućeg čelika s krilnim vijkomPriključenje bez alata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1 1/4″
|Dužina crijeva (m)
|10
|Snažni pritisak (bar)
|maks. 5
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 260 x 55
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
- Za primjenu kod poplava
- Za odvodnjavanje građevinskih jama do maks. 100 m³
- Za štete od vode u kući i u podrumu (propuštanje perilice za rublje/prodiranje podzemne vode)
- Za ispumpavanje vode iz bazena
- Za instaliranje u drenažno okno