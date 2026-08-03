Komplet filtarskih vrećica od flisa, 5 kom.
Filtarska vrećica od flisa s praktičnim sustavom zatvaranja za higijensko vađenje u potpunosti bez dodira s nečistoćom. Odgovara za Kärcher usisavač VC 2.
Filtarska vrećica od flisa prikladna za usisavač VC 2. S praktičnim sustavom zatvaranja za higijensko vađenje u potpunosti bez dodira s nečistoćom.
Značajke i prednosti
Filtar vrećica od flisa s praktičnim sustavom zatvaranja
- Za higijensko vađenje bez kontakta s nečistoćom
Velika sposobnost prihvata
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|5
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|350 x 160 x 33
Područja primjene
- Suha prljavština