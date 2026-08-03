Komplet fleksibilnih ručnih mlaznica

Komplet s fleksibilnom ručnom mlaznicom i odgovarajućom krpom od ultra finih vlakana savršen je za čišćenje tvrdokorne prljavštine s ravnih i zakrivljenih površina (npr. sudopera) u kuhinji i kupaonici.

Komplet fleksibilne ručne mlaznice sastoji se od ručne mlaznice s fleksibilnim bočnim krilcima i visokokvalitetne tkanine od ultra finih vlakana. Zajedno daju optimalne rezultate čišćenja na teško dostupnim ravnim i zakrivljenim površinama. Ručna mlaznica se automatski prilagođava površini blagim pritiskom. Zahvaljujući posebnoj petljastoj strukturi tekstilne tkanine, krpa osigurava posebno učinkovito sakupljanje prljavštine. Visoka propusnost pare omogućuje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja – čak i kutovi i rubovi čisti su u tren oka. Pomoću sustava kuka i petlja krpa se može brzo i jednostavno pričvrstiti na ručnu mlaznicu. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, korištena krpa se može ukloniti s ručne mlaznice bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom.

Značajke i prednosti
Komplet fleksibilnih ručnih mlaznica: Fleksibilna bočna krila
Fleksibilna bočna krila
Fleksibilna ručna mlaznica lako se prilagođava zakrivljenosti umivaonika i kada, na primjer. Krpa učinkovito čisti razne površine bez ostavljanja zaostale prljavštine. Konusna bočna krila olakšavaju čišćenje čak i teško dostupnih područja, npr. iza slavina.
Komplet fleksibilnih ručnih mlaznica: Visokokvalitetna krpa od mikrofibre
Visokokvalitetna krpa od mikrofibre
Posebna petljasta struktura krpe osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja. Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Komplet fleksibilnih ručnih mlaznica: Praktičan sustav čičaka
Praktičan sustav čičaka
Tkanina se pričvršćuje na ručnu mlaznicu jednostavnim pritiskom. Tkanina ne klizi tijekom čišćenja.
Remen na tkanini
  • Nema kontakta s prljavštinom prilikom mijenjanja krpa: jednostavno držite krpu za remen i povucite ručnu mlaznicu prema gore i dalje.
Tkanina pokriva sve strane ručne mlaznice
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
  • Štiti namještaj od ogrebotina.
Mala veličina
  • Veličina ručne mlaznice čini je prikladnom za površine srednje veličine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 160 x 170 x 55
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Područja primjene
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Tuš kabina/kada
  • Radne površine u kuhinji
  • Kuhališta
  • Pećnica
  • Nape
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