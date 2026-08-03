Komplet fleksibilnih ručnih mlaznica
Komplet s fleksibilnom ručnom mlaznicom i odgovarajućom krpom od ultra finih vlakana savršen je za čišćenje tvrdokorne prljavštine s ravnih i zakrivljenih površina (npr. sudopera) u kuhinji i kupaonici.
Komplet fleksibilne ručne mlaznice sastoji se od ručne mlaznice s fleksibilnim bočnim krilcima i visokokvalitetne tkanine od ultra finih vlakana. Zajedno daju optimalne rezultate čišćenja na teško dostupnim ravnim i zakrivljenim površinama. Ručna mlaznica se automatski prilagođava površini blagim pritiskom. Zahvaljujući posebnoj petljastoj strukturi tekstilne tkanine, krpa osigurava posebno učinkovito sakupljanje prljavštine. Visoka propusnost pare omogućuje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja – čak i kutovi i rubovi čisti su u tren oka. Pomoću sustava kuka i petlja krpa se može brzo i jednostavno pričvrstiti na ručnu mlaznicu. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, korištena krpa se može ukloniti s ručne mlaznice bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom.
Značajke i prednosti
Fleksibilna bočna krilaFleksibilna ručna mlaznica lako se prilagođava zakrivljenosti umivaonika i kada, na primjer. Krpa učinkovito čisti razne površine bez ostavljanja zaostale prljavštine. Konusna bočna krila olakšavaju čišćenje čak i teško dostupnih područja, npr. iza slavina.
Visokokvalitetna krpa od mikrofibrePosebna petljasta struktura krpe osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja. Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičakaTkanina se pričvršćuje na ručnu mlaznicu jednostavnim pritiskom. Tkanina ne klizi tijekom čišćenja.
Remen na tkanini
- Nema kontakta s prljavštinom prilikom mijenjanja krpa: jednostavno držite krpu za remen i povucite ručnu mlaznicu prema gore i dalje.
Tkanina pokriva sve strane ručne mlaznice
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
- Štiti namještaj od ogrebotina.
Mala veličina
- Veličina ručne mlaznice čini je prikladnom za površine srednje veličine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|160 x 170 x 55
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Tuš kabina/kada
- Radne površine u kuhinji
- Kuhališta
- Pećnica
- Nape