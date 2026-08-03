Komplet fleksibilne ručne mlaznice sastoji se od ručne mlaznice s fleksibilnim bočnim krilcima i visokokvalitetne tkanine od ultra finih vlakana. Zajedno daju optimalne rezultate čišćenja na teško dostupnim ravnim i zakrivljenim površinama. Ručna mlaznica se automatski prilagođava površini blagim pritiskom. Zahvaljujući posebnoj petljastoj strukturi tekstilne tkanine, krpa osigurava posebno učinkovito sakupljanje prljavštine. Visoka propusnost pare omogućuje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja – čak i kutovi i rubovi čisti su u tren oka. Pomoću sustava kuka i petlja krpa se može brzo i jednostavno pričvrstiti na ručnu mlaznicu. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno postavljena i ne može skliznuti. Nakon čišćenja, korištena krpa se može ukloniti s ručne mlaznice bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom.