Komplet kistova za automobil

Komplet usisnih kistova omogućuje temeljito i odgovarajuće čišćenje unutrašnjosti automobila - armaturne ploče, otirača, tapeciranih površina itd. Za sve višenamj. usisavače Home & Garden.

Komplet usisnih kistova je komplet pribora koji se sastoji od dva usisna kista s tvrdom odnosno mekom čekinjom. Usisni kist s tvrdom čekinjom služi za temeljito čišćenje tapeciranih površina i tepiha (npr. otirači za noge ili sjedala u automobilu). Usisni kist s mekom čekinjom omogućuje nježno čišćenje osjetljivih površina (npr. armaturne ploče ili srednje konzole). Ovaj praktični komplet usisnih kistova prikladan je za sve Kärcher Home & Garden višenamjenske usisavače.

Značajke i prednosti
Usisni kist s tvrdom čekinjom za temeljito čišćenje tapeciranih površina i tepiha
Usisni kist s mekom čekinjom za nježno čišćenje osjetljivih površina
Prikladno za sve Kärcher Home & Garden višenamjenske usisavače
Prikladno za sve Kärcher čistače serije uređaja SE 4, SE 5 i SE 6
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (-part) 2
Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 120 x 70 x 41
Područja primjene
  • Prtljažnik
  • Auto-sjedala
  • Stražnje sjedalo
  • Prostor za noge
  • Armaturna ploča
  • Srednja konzola
  • Bočni džepovi u automobilu
  • Tapecirane površine
  • Tapecirani namještaj
  • Osjetljive površine
