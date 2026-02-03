Komplet usisnih kistova je komplet pribora koji se sastoji od dva usisna kista s tvrdom odnosno mekom čekinjom. Usisni kist s tvrdom čekinjom služi za temeljito čišćenje tapeciranih površina i tepiha (npr. otirači za noge ili sjedala u automobilu). Usisni kist s mekom čekinjom omogućuje nježno čišćenje osjetljivih površina (npr. armaturne ploče ili srednje konzole). Ovaj praktični komplet usisnih kistova prikladan je za sve Kärcher Home & Garden višenamjenske usisavače.