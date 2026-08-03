Komplet krpa, 5 komada

Ne otpuštaju vlakanca, imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje: 5 širokih krpa za pod od visokokvalitetnog pamuka.

Ne otpuštaju vlakanca, imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje: 5 širokih krpa za pod od visokokvalitetnog pamuka. Krpe su optimalno prikladne za primjenu u kombinaciji s velikom podnom mlaznicom za Kärcher parne čistače. Robusne krpe jednostavno se pričvrste na podnu mlaznicu i posao može početi. Za učinkovito čišćenje svih podnih obloga - pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.

Značajke i prednosti
Krpa za pod od kvalitetnog pamučnog materijala
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 480 x 270 x 5
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
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