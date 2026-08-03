Ne otpuštaju vlakanca, imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje: 5 širokih krpa za pod od visokokvalitetnog pamuka. Krpe su optimalno prikladne za primjenu u kombinaciji s velikom podnom mlaznicom za Kärcher parne čistače. Robusne krpe jednostavno se pričvrste na podnu mlaznicu i posao može početi. Za učinkovito čišćenje svih podnih obloga - pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.