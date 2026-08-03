Komplet krpa, 5 komada
Ne otpuštaju vlakanca, imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje: 5 širokih krpa za pod od visokokvalitetnog pamuka.
Ne otpuštaju vlakanca, imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje: 5 širokih krpa za pod od visokokvalitetnog pamuka. Krpe su optimalno prikladne za primjenu u kombinaciji s velikom podnom mlaznicom za Kärcher parne čistače. Robusne krpe jednostavno se pričvrste na podnu mlaznicu i posao može početi. Za učinkovito čišćenje svih podnih obloga - pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.
Značajke i prednosti
Krpa za pod od kvalitetnog pamučnog materijala
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|480 x 270 x 5
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Područja primjene
- Tvrdi podovi