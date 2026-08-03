Komplet krpa
Komplet kvalitetnih pamučnih krpa, sastoji se od krpa za pod i frotirnih navlaka za ručnu mlaznicu.
Komplet krpa od kvalitetnog pamuka s krpama za pod i navlakama za ručnu mlaznicu. Krpe za pod pričvršćuju se na veliku podnu mlaznicu. Navlake za ručnu mlaznicu jednostavno se i praktično navlače na ručnu mlaznicu. Otporne frotirne krpe optimalno upijaju nečistoću, imaju vrlo veliku moć upijanja i ne otpuštaju vlakanca. Idealne su za čišćenje podnih obloga kao što su PVC, linoleum, pločice i prirodni kamen.
Značajke i prednosti
Krpa za pod od kvalitetnog pamučnog materijala
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Navlaka za ručnu mlaznicu; od kvalitetnog pamučnog materijala
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|265 x 65 x 200
Područja primjene
- Radne površine u kuhinji
- Zidne pločice
- Tuš kabina/kada
- Kuhališta
- Nape
- Hladnjak (iznutra / izvana)
- Tvrdi podovi
- Kuhinje