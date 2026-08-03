Komplet krpa

Komplet kvalitetnih pamučnih krpa, sastoji se od krpa za pod i frotirnih navlaka za ručnu mlaznicu.

Komplet krpa od kvalitetnog pamuka s krpama za pod i navlakama za ručnu mlaznicu. Krpe za pod pričvršćuju se na veliku podnu mlaznicu. Navlake za ručnu mlaznicu jednostavno se i praktično navlače na ručnu mlaznicu. Otporne frotirne krpe optimalno upijaju nečistoću, imaju vrlo veliku moć upijanja i ne otpuštaju vlakanca. Idealne su za čišćenje podnih obloga kao što su PVC, linoleum, pločice i prirodni kamen.

Značajke i prednosti
Krpa za pod od kvalitetnog pamučnog materijala
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Moguće strojno pranje na 60 °C
Navlaka za ručnu mlaznicu; od kvalitetnog pamučnog materijala
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Moguće strojno pranje na 60 °C
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 265 x 65 x 200
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Radne površine u kuhinji
  • Zidne pločice
  • Tuš kabina/kada
  • Kuhališta
  • Nape
  • Hladnjak (iznutra / izvana)
  • Tvrdi podovi
  • Kuhinje
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