Komplet krpa od kvalitetnog pamuka s krpama za pod i navlakama za ručnu mlaznicu. Krpe za pod pričvršćuju se na veliku podnu mlaznicu. Navlake za ručnu mlaznicu jednostavno se i praktično navlače na ručnu mlaznicu. Otporne frotirne krpe optimalno upijaju nečistoću, imaju vrlo veliku moć upijanja i ne otpuštaju vlakanca. Idealne su za čišćenje podnih obloga kao što su PVC, linoleum, pločice i prirodni kamen.