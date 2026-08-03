Komplet krpa od mikrovlakana za kuhinju
Komplet visokokval. krpa od mikrovl. za parno čišć. u kuhinji sadrži 2 krpe od mikrovl. za pod, jednu abrazivnu navlaku od mikrovl. za ručnu mlaznicu i jednu krpu od mikrovl. za plem. čelik.
Komplet visokokvalitetnih krpa od mikrovlakana za savršenu čistoću na području cijele kuhinje. 2 podne krpe od mikrovlakana za podnu mlaznicu EasyFix osiguravaju blistavo čist pod u kuhinji. Putem sustava čičaka moguće ih je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu EasyFix te ih skinuti bez dodira s nečistoćom. Uz pomoć abrazivne navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu moguće je bez puno truda odstraniti čak i tvrdokorne nečistoće (npr. na ploči za kuhanje). a uz pomoć krpi od mikrovlakana za plemeniti čelik, sve površine od plemenitog čelika zablistat će novim sjajem.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Navlaka od mikrovlakana s gumenom vrpcom
- Za jednostavno navlačenje i skidanje navlake.
- Nema pomicanja navlake kod čišćenja.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Krpa za nehrđajući čelik od kvalitetnih mikrovlakana
- Rezultat poliranja bez tragova.
- Vrlo dobro upijanje vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Radne površine u kuhinji
- Umivaonici
- Nape
- Kuhališta
- Nehrđajući čelik
- Hladnjak (iznutra / izvana)
- Unutarnje stjenke ormara, ladice
- Zidne pločice