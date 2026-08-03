Komplet visokokvalitetnih krpa od mikrovlakana za savršenu čistoću na području cijele kuhinje. 2 podne krpe od mikrovlakana za podnu mlaznicu EasyFix osiguravaju blistavo čist pod u kuhinji. Putem sustava čičaka moguće ih je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu EasyFix te ih skinuti bez dodira s nečistoćom. Uz pomoć abrazivne navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu moguće je bez puno truda odstraniti čak i tvrdokorne nečistoće (npr. na ploči za kuhanje). a uz pomoć krpi od mikrovlakana za plemeniti čelik, sve površine od plemenitog čelika zablistat će novim sjajem.