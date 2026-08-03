Komplet krpa od mikrovlakana za kuhinju

Komplet visokokval. krpa od mikrovl. za parno čišć. u kuhinji sadrži 2 krpe od mikrovl. za pod, jednu abrazivnu navlaku od mikrovl. za ručnu mlaznicu i jednu krpu od mikrovl. za plem. čelik.

Komplet visokokvalitetnih krpa od mikrovlakana za savršenu čistoću na području cijele kuhinje. 2 podne krpe od mikrovlakana za podnu mlaznicu EasyFix osiguravaju blistavo čist pod u kuhinji. Putem sustava čičaka moguće ih je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu EasyFix te ih skinuti bez dodira s nečistoćom. Uz pomoć abrazivne navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu moguće je bez puno truda odstraniti čak i tvrdokorne nečistoće (npr. na ploči za kuhanje). a uz pomoć krpi od mikrovlakana za plemeniti čelik, sve površine od plemenitog čelika zablistat će novim sjajem.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Navlaka od mikrovlakana s gumenom vrpcom
  • Za jednostavno navlačenje i skidanje navlake.
  • Nema pomicanja navlake kod čišćenja.
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Krpa za nehrđajući čelik od kvalitetnih mikrovlakana
  • Rezultat poliranja bez tragova.
  • Vrlo dobro upijanje vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 112 x 18
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Radne površine u kuhinji
  • Umivaonici
  • Nape
  • Kuhališta
  • Nehrđajući čelik
  • Hladnjak (iznutra / izvana)
  • Unutarnje stjenke ormara, ladice
  • Zidne pločice
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