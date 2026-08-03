Komplet krpa od mikrovlakana za kupaonicu
Komplet visokokva. krpa od mikrovl. za parno čišć. u kupaonici sadrži dvije krpe od mikrovl. za pod, jednu abrazivnu navlaku od mikrovl. za ručnu mlaznicu i jednu krpu od mikrovl. za polir.
Savršena čistoća u kupaonici: uz pomoć kompleta krpa od visokokvalitetnih mikrovlakana za kupaonicu. Dvije krpe od mikrovlakana za pod, za podnu mlaznicu EasyFix, osiguravaju blistavo čist pod u kupaonici, a putem sustava čičaka moguće ih je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu EasyFix te ih skinuti bez dodira s nečistoćom. Uz pomoć abrazivne navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu moguće je bez puno truda odstraniti čak i tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna. Zahvaljujući krpi za poliranje od mikrovlakana, ogledala i druge glatke površine zablistat će novim sjajem.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Abrazivna navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu s abrazivnim kao i mekim mikrovlaknima
- Optimalno otapanje kamenca i ostataka sapuna zahvaljujući abrazivnim vlaknima.
- Optimalno upijanje nečistoće zahvaljujući mekim mikrovlaknima.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Krpa za poliranje od kvalitetnih mikrovlakana
- Rezultat poliranja bez tragova.
- Vrlo dobro upijanje vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|Krpa za poliranje: 70% poliester, 30% poliamid
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tuš kabina/kada
- Umivaonici
- Armature
- Ogledala