Komplet krpa od mikrovlakana za kupaonicu

Komplet visokokva. krpa od mikrovl. za parno čišć. u kupaonici sadrži dvije krpe od mikrovl. za pod, jednu abrazivnu navlaku od mikrovl. za ručnu mlaznicu i jednu krpu od mikrovl. za polir.

Savršena čistoća u kupaonici: uz pomoć kompleta krpa od visokokvalitetnih mikrovlakana za kupaonicu. Dvije krpe od mikrovlakana za pod, za podnu mlaznicu EasyFix, osiguravaju blistavo čist pod u kupaonici, a putem sustava čičaka moguće ih je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu EasyFix te ih skinuti bez dodira s nečistoćom. Uz pomoć abrazivne navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu moguće je bez puno truda odstraniti čak i tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna. Zahvaljujući krpi za poliranje od mikrovlakana, ogledala i druge glatke površine zablistat će novim sjajem.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Abrazivna navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu s abrazivnim kao i mekim mikrovlaknima
  • Optimalno otapanje kamenca i ostataka sapuna zahvaljujući abrazivnim vlaknima.
  • Optimalno upijanje nečistoće zahvaljujući mekim mikrovlaknima.
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Krpa za poliranje od kvalitetnih mikrovlakana
  • Rezultat poliranja bez tragova.
  • Vrlo dobro upijanje vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila Krpa za poliranje: 70% poliester, 30% poliamid
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 112 x 18
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tuš kabina/kada
  • Umivaonici
  • Armature
  • Ogledala
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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