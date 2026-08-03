Savršena čistoća u kupaonici: uz pomoć kompleta krpa od visokokvalitetnih mikrovlakana za kupaonicu. Dvije krpe od mikrovlakana za pod, za podnu mlaznicu EasyFix, osiguravaju blistavo čist pod u kupaonici, a putem sustava čičaka moguće ih je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu EasyFix te ih skinuti bez dodira s nečistoćom. Uz pomoć abrazivne navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu moguće je bez puno truda odstraniti čak i tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna. Zahvaljujući krpi za poliranje od mikrovlakana, ogledala i druge glatke površine zablistat će novim sjajem.