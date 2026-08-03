Komplet krpa Steam+Clean Bath
Komplet krpa za čišćenje parom u kupaonici: 2 podne krpe (mikrovl.), 1 abrazivna krpa od mikrovlakana protiv ostataka kamenca i sapuna kao i 1 krpa od mikrovlak. za poliranje ogledala i sl.
Savršena čistoća u cijeloj kupaonici – nikakav problem uz pomoć Kärcher kompleta krpa za parni čistač. Komplet krpa od mikrovlakana sadrži dvije specijalne krpe za pod od mikrovlakana, koje su optimalno prilagođene primjeni parnog čistača u kupaonici. Dodatna abrazivna krpa od mikrovlakana brzo i pouzdano odstranjuje tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna. A dodatna krpa za poliranje od mikrovlakana idealna je za poliranje ogledala i drugih glatkih površina.
Značajke i prednosti
Abrazivna krpa od mikrovlakana za ručnu mlaznicu s abrazivnim i mekim mikrovlaknima
- Abrazivna vlakna za optimalno otapanje kamenca.
- Meka mikrovlakna krpe optimalno sakupljaju skinutu nečistoću.
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Krpa za poliranje od kvalitetnih mikrovlakana
- Rezultat poliranja bez tragova, vrlo dobro upijanje vode
Meka krpa za pod od kvalitetnih čupavih mikrovlakana
- Optimalno otapanje nečistoće, velika mogućnost prihvata nečistoće; mikrovlakna jamče dobre rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 110 x 6
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Tuš kabina/kada
- Ogledala
- Umivaonici
- Armature
- Tvrdi podovi