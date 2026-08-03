Komplet krpa Steam+Clean Bath

Komplet krpa za čišćenje parom u kupaonici: 2 podne krpe (mikrovl.), 1 abrazivna krpa od mikrovlakana protiv ostataka kamenca i sapuna kao i 1 krpa od mikrovlak. za poliranje ogledala i sl.

Savršena čistoća u cijeloj kupaonici – nikakav problem uz pomoć Kärcher kompleta krpa za parni čistač. Komplet krpa od mikrovlakana sadrži dvije specijalne krpe za pod od mikrovlakana, koje su optimalno prilagođene primjeni parnog čistača u kupaonici. Dodatna abrazivna krpa od mikrovlakana brzo i pouzdano odstranjuje tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna. A dodatna krpa za poliranje od mikrovlakana idealna je za poliranje ogledala i drugih glatkih površina.

Značajke i prednosti
Abrazivna krpa od mikrovlakana za ručnu mlaznicu s abrazivnim i mekim mikrovlaknima
  • Abrazivna vlakna za optimalno otapanje kamenca.
  • Meka mikrovlakna krpe optimalno sakupljaju skinutu nečistoću.
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Moguće strojno pranje na 60 °C
Krpa za poliranje od kvalitetnih mikrovlakana
  • Rezultat poliranja bez tragova, vrlo dobro upijanje vode
Meka krpa za pod od kvalitetnih čupavih mikrovlakana
  • Optimalno otapanje nečistoće, velika mogućnost prihvata nečistoće; mikrovlakna jamče dobre rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 110 x 6
Područja primjene
  • Tuš kabina/kada
  • Ogledala
  • Umivaonici
  • Armature
  • Tvrdi podovi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH