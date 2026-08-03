Savršena čistoća u cijeloj kupaonici – nikakav problem uz pomoć Kärcher kompleta krpa za parni čistač. Komplet krpa od mikrovlakana sadrži dvije specijalne krpe za pod od mikrovlakana, koje su optimalno prilagođene primjeni parnog čistača u kupaonici. Dodatna abrazivna krpa od mikrovlakana brzo i pouzdano odstranjuje tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna. A dodatna krpa za poliranje od mikrovlakana idealna je za poliranje ogledala i drugih glatkih površina.