Komplet mlaznica 090 za Inno / Easy set 700–1000 l/h
Komplet mlaznica 090 sadrži Kärcher Power mlaznice i umetak mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam komplet 700-1000 l/h. Za optimalni učinak sustava za pjenjenje s odgovarajućim uređajem.
Komplet mlaznica 090 sadrži Kärcher Power mlaznice i umetak mlaznice. Prikladan je za Inn-/Easy-Foam komplet 700-1000 l/h i osigurava optimalni učinak sustava za pjenjenje s odgovarajućim uređajem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 - 1000
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
Kompatibilni uređaji
- Easy Foam Set
- Easy Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11--4 Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- Inno Foam Set
- Inno Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje