Komplet mlaznica 110 za Inno / Easy set 1000–1300 l/h
Komplet mlaznica 110 sadrži Kärcher Power mlaznice i umetak mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam komplet 1000-1300 l/h. Za optimalni učinak sustava za pjenjenje s odgovarajućim uređajem.
Komplet mlaznica 110 sadrži Kärcher Power mlaznice i umetak mlaznice. Prikladan je za Inn-/Easy-Foam komplet 1000-1300 l/h i osigurava optimalni učinak sustava za pjenjenje s odgovarajućim uređajem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|1000 - 1300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1