Komplet mlaznica za FR, 500 l/h - 650 l/h
Komplet mlaznica specifičan za uređaj sastoji se od Power mlaznica i vijčanih spojeva. Za optimalni učinak Kärcher površinskih čistača (500 do 650 l/h).
Komplet mlaznica specifičan za uređaj sastoji se od Power mlaznica i vijčanih spojeva. Za optimalni učinak Kärcher površinskih čistača (500 do 650 l/h). Prikladan za sljedeće modele: 2.640-679, 2.640-355 i 2.641-065.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|500 / 650
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1