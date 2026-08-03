Komplet mlaznica za FR, 650 l/h - 850 l/h
Komplet mlaznica specifičan za uređaj sastoji se od Power mlaznica i vijčanih spojeva. Za optimalni učinak Kärcher površinskih čistača (650 do 850 l/h).
Komplet mlaznica specifičan za uređaj sastoji se od Power mlaznica i vijčanih spojeva. Za optimalni učinak Kärcher površinskih čistača (650 do 850 l/h). Prikladan za sljedeće modele: 2.640-679, 2.640-355 i 2.641-065.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|650 / 850
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1