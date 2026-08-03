Komplet mlaznica za uređaj za mokri mlaz 040
Komplet mlaznica specifičan za uređaj s mlaznicom za mokri mlaz i umetkom mlaznice. Za optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specifični komplet mlaznica osigurava optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Sastoji se od mlaznice za čišćenje mokrim mlazom i umetka mlaznice. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4