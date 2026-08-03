Komplet mlaznica za uređaj za mokri mlaz 045
Komplet mlaznica specifičan za uređaj s mlaznicom za mokri mlaz i umetkom mlaznice. Za optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.762-010/-022.
Specifični komplet mlaznica osigurava optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Sastoji se od mlaznice za čišćenje mokrim mlazom i umetka mlaznice. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.762-010/-022.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
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