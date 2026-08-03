Komplet navlaka od mikrovlakana za veliku okruglu četku
2 navlake za veliku okruglu četku od mikrovlakana. Visokokvalitetna mikrovlakna za bolje odstranjivanje nečistoće i za blistave rezultate s velikom okruglom četkom.
Za još bolje otapanje i uklanjanje nečistoće i masnoće. Idealno za posebno jaka i tvrdokorna onečišćenja u kupaonici i kuhinji. Moguće je bez muke odstraniti čak i jaka onečišćenja na ploči za kuhanje.
Značajke i prednosti
Meka navlaka za veliku okruglu četku od visokokvalitetnih mikrovlakana
- Idealno za nježno čišćenje posebno tvrdokornih nečistoća na svim tvrdim površinama u kuhinji i kupaonici.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Moguće strojno pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Meka navlaka za veliku okruglu četku od visokokvalitetnih mikrovlakana
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Radne površine u kuhinji
- Umivaonici
- Kuhališta
- Tuš kabina/kada
- Hladnjak (iznutra / izvana)
- Unutarnje stjenke ormara, ladice
- Nape
- Nehrđajući čelik