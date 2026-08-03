Komplet okruglih četki
Praktični komplet okruglih četki s dvije crne i dvije žute četke – savršeno prikladan za različita mjesta uporabe.
Komplet okruglih četki sadrži dvije crne i dvije žute okrugle četke. Idealno za različita mjesta uporabe. Tako se, primjerice, jedna boja može koristiti za primjenu u kupaonici, a druga za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak.
Značajke i prednosti
Dvije različite boje (crna i žuta)
- Higijenski rad na različitim mjestima primjene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Visokokvalitetni materijal čekinja
- Jednostavno odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
- Dug životni vijek zahvaljujući sporijem trošenju četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Odvodne cijevi
- Umivaonici
- Radne površine u kuhinji
- Armature
- WC
- Kupaonice