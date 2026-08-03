Komplet okruglih četki

Praktični komplet okruglih četki s dvije crne i dvije žute četke – savršeno prikladan za različita mjesta uporabe.

Komplet okruglih četki sadrži dvije crne i dvije žute okrugle četke. Idealno za različita mjesta uporabe. Tako se, primjerice, jedna boja može koristiti za primjenu u kupaonici, a druga za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak.

Značajke i prednosti
Dvije različite boje (crna i žuta)
  • Higijenski rad na različitim mjestima primjene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Visokokvalitetni materijal čekinja
  • Jednostavno odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
  • Dug životni vijek zahvaljujući sporijem trošenju četke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 40 x 26 x 26
Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Odvodne cijevi
  • Umivaonici
  • Radne površine u kuhinji
  • Armature
  • WC
  • Kupaonice
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