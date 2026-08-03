Komplet okruglih četki sadrži dvije crne i dvije žute okrugle četke. Idealno za različita mjesta uporabe. Tako se, primjerice, jedna boja može koristiti za primjenu u kupaonici, a druga za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak.