Podna mlaznica parnog čistača EasyFix dolazi s odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana te osigurava savršene rezultate čišćenja na tvrdim podovima – pa čak i u kutovima i na rubovima. Uz pomoć pametnog sustava čičaka krpu za pod je moguće jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu: krpu za pod pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana skida s podne mlaznice EasyFix bez kontakta s nečistoćom: u tu svrhu jednostavno stati na nožnu spojku pričvršćenu na krpu i podnu mlaznicu povući prema gore.