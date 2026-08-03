Komplet podnih mlaznica EasyFix
S komfornim sustavom čičaka i odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana: komplet mlaznica za pod EasyFix za parne čistače omogućuje zamjenu krpe bez dodira s nečistoćom.
Podna mlaznica parnog čistača EasyFix dolazi s odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana te osigurava savršene rezultate čišćenja na tvrdim podovima – pa čak i u kutovima i na rubovima. Uz pomoć pametnog sustava čičaka krpu za pod je moguće jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu: krpu za pod pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana skida s podne mlaznice EasyFix bez kontakta s nečistoćom: u tu svrhu jednostavno stati na nožnu spojku pričvršćenu na krpu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Značajke i prednosti
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu EasyFix samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Inovativna lamelna tehnologija
- Ravnomjerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
- Ergonomsko i učinkovito čišćenje kod svih veličina tijela.
- Idealno se podvlači pod namještaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|314 x 177 x 97
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice