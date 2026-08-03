Komplet podnih mlaznica EasyFix

S komfornim sustavom čičaka i odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana: komplet mlaznica za pod EasyFix za parne čistače omogućuje zamjenu krpe bez dodira s nečistoćom.

Podna mlaznica parnog čistača EasyFix dolazi s odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana te osigurava savršene rezultate čišćenja na tvrdim podovima – pa čak i u kutovima i na rubovima. Uz pomoć pametnog sustava čičaka krpu za pod je moguće jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu: krpu za pod pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana skida s podne mlaznice EasyFix bez kontakta s nečistoćom: u tu svrhu jednostavno stati na nožnu spojku pričvršćenu na krpu i podnu mlaznicu povući prema gore.

Značajke i prednosti
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu EasyFix samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Inovativna lamelna tehnologija
  • Ravnomjerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
  • Ergonomsko i učinkovito čišćenje kod svih veličina tijela.
  • Idealno se podvlači pod namještaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 314 x 177 x 97
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
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Created with AI (artificial intelligence)

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