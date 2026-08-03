Komplet podnih mlaznica EasyFix Mini
S praktičnim sustavom čičaka i odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana: Komplet podnih mlaznica EasyFix Mini za parne čistače omogućuje zamjenu krpe bez kontakta s nečistoćom. Posebno prikladno za primjenu u malim prostorima i na teško pristupačnim mjestima.
Podna mlaznica parnog čistača EasyFix dolazi s odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana te osigurava savršene rezultate čišćenja na tvrdim podovima – čak i u teško pristupačnim kutovima i na rubovima. Pametni sustav čičaka omogućuje jednostavno i brzo fiksiranje krpe za pod od mikrovlakana na podnu mlaznicu: Krpu pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix Mini i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana bez kontakta s nečistoćom skida s podne mlaznice EasyFix Mini: potrebno je jednostavno stati na traku pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.
Značajke i prednosti
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu EasyFix samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Traka na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Inovativna lamelna tehnologija
- Ravnomjerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
- Ergonomsko i učinkovito čišćenje kod svih veličina tijela.
- Idealno se podvlači pod namještaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Posebno prikladno za male prostore i teško pristupačna mjesta
- Za savršene rezultate i veće površine čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|243 x 101 x 96
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)