Podna mlaznica parnog čistača EasyFix dolazi s odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana te osigurava savršene rezultate čišćenja na tvrdim podovima – čak i u teško pristupačnim kutovima i na rubovima. Pametni sustav čičaka omogućuje jednostavno i brzo fiksiranje krpe za pod od mikrovlakana na podnu mlaznicu: Krpu pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix Mini i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana bez kontakta s nečistoćom skida s podne mlaznice EasyFix Mini: potrebno je jednostavno stati na traku pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.