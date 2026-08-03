Komplet podnih mlaznica EasyFix Mini

S praktičnim sustavom čičaka i odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana: Komplet podnih mlaznica EasyFix Mini za parne čistače omogućuje zamjenu krpe bez kontakta s nečistoćom. Posebno prikladno za primjenu u malim prostorima i na teško pristupačnim mjestima.

Podna mlaznica parnog čistača EasyFix dolazi s odgovarajućom krpom za pod od mikrovlakana te osigurava savršene rezultate čišćenja na tvrdim podovima – čak i u teško pristupačnim kutovima i na rubovima. Pametni sustav čičaka omogućuje jednostavno i brzo fiksiranje krpe za pod od mikrovlakana na podnu mlaznicu: Krpu pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix Mini i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana bez kontakta s nečistoćom skida s podne mlaznice EasyFix Mini: potrebno je jednostavno stati na traku pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.

Značajke i prednosti
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu EasyFix samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Traka na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Inovativna lamelna tehnologija
  • Ravnomjerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
  • Ergonomsko i učinkovito čišćenje kod svih veličina tijela.
  • Idealno se podvlači pod namještaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Posebno prikladno za male prostore i teško pristupačna mjesta
  • Za savršene rezultate i veće površine čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 243 x 101 x 96
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH