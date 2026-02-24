Komplet pribora Wood Cleaning
Komplet pribora za čišć. drva. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišć. i njegu drvenih i kamenih površ.
Komplet pribora za čišćenje drva je idealan komplet za čišćenje i njegu drvenih i kamenih površina. Ovaj praktični komplet obuhvaća PS 40 Power Scrubber za snažno i učinkovito čišćenje najrazličitijih površina – savršeno za stepenice i rubove, bocu sredstva za čišćenje drva 3 u 1 zapremine 1 l za maksimalni učinak čišćenja, optimalnu njegu i savršenu zaštitu u samo jednom radnom koraku, kao i mlaznicu za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C uklj. 1 l sredstva za čišćenje i njegu kamenih površina. Zahvaljujući praktičnom sustavu brze zamjene mlaznice za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C moguće je u trenu zamijeniti boce sa sredstvom za čišćenje. Inovativna mlaznica za pjenu stvara gustu pjenu i tako omogućuje još snažniji učinak čišćenja. Ovaj komplet pribora je prikladan za čišćenje drva za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.
Značajke i prednosti
PS 40 Powerschrubber
- Posebno jak učinak čišćenja u usporedbi s običnim ribačem.
Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1, 1 l
- Maksimalna učinkovitost u čišćenju, njega i zaštita u samo jednom radnom koraku.
Mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C
- Za bržu i praktičniju izmjenu sredstva za čišćenje samo jednim klikom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|3,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|744 x 303 x 759
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- KHP -2-X
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Terasa