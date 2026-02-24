Komplet pribora Wood Cleaning

Komplet pribora za čišć. drva. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišć. i njegu drvenih i kamenih površ.

Komplet pribora za čišćenje drva je idealan komplet za čišćenje i njegu drvenih i kamenih površina. Ovaj praktični komplet obuhvaća PS 40 Power Scrubber za snažno i učinkovito čišćenje najrazličitijih površina – savršeno za stepenice i rubove, bocu sredstva za čišćenje drva 3 u 1 zapremine 1 l za maksimalni učinak čišćenja, optimalnu njegu i savršenu zaštitu u samo jednom radnom koraku, kao i mlaznicu za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C uklj. 1 l sredstva za čišćenje i njegu kamenih površina. Zahvaljujući praktičnom sustavu brze zamjene mlaznice za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C moguće je u trenu zamijeniti boce sa sredstvom za čišćenje. Inovativna mlaznica za pjenu stvara gustu pjenu i tako omogućuje još snažniji učinak čišćenja. Ovaj komplet pribora je prikladan za čišćenje drva za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2 - K7.

Značajke i prednosti
PS 40 Powerschrubber
  • Posebno jak učinak čišćenja u usporedbi s običnim ribačem.
Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1, 1 l
  • Maksimalna učinkovitost u čišćenju, njega i zaštita u samo jednom radnom koraku.
Mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C
  • Za bržu i praktičniju izmjenu sredstva za čišćenje samo jednim klikom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina (kg) 3,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 744 x 303 x 759
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Terasa
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH