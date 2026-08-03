Komplet valjaka za kamen
S lakoćom čistite neosjetljive površine i prljavštinu između ploha (fuga), sa setom od dva valjka za kamene površine protiv tvrdokorne prljavštine. Pogodan za strojno pranje do 60 ° C, bez omekšivača.
Dvodijelni set valjaka za kamen savršen je alat za dubinsko čišćenje neosjetljivih tvrdih podova, poput kamena ili keramike, iako nije prikladan za osjetljive podove od prirodnog kamena poput mramora ili terakote. Kompatibilan s bežičnim EWM 2, FC 3, bežičnim FC 4-4, FC 5 i FC 7 (potrebna su 2 kompleta). Zahvaljujući integriranim čekinjama, set valjaka za kamenje lako uklanja tvrdokornu prljavštinu te pukotinama, spojevima i neravnim površinama daje sjaj. Valjci se mogu prati u perilici do 60 °C.
Značajke i prednosti
Integrirane čekinje
- Za jednostavno uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
- Čak prostor između ploha (fuge) i neravni podovi ponovno postaju blistavi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|300 x 60 x 60