Dvodijelni set valjaka za kamen savršen je alat za dubinsko čišćenje neosjetljivih tvrdih podova, poput kamena ili keramike, iako nije prikladan za osjetljive podove od prirodnog kamena poput mramora ili terakote. Kompatibilan s bežičnim EWM 2, FC 3, bežičnim FC 4-4, FC 5 i FC 7 (potrebna su 2 kompleta). Zahvaljujući integriranim čekinjama, set valjaka za kamenje lako uklanja tvrdokornu prljavštinu te pukotinama, spojevima i neravnim površinama daje sjaj. Valjci se mogu prati u perilici do 60 °C.