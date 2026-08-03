Komplet za čišćenje poda Comfort za SC 1
Uz pomoć praktičnog kompleta za čišćenje poda Floor Kit Comfort, ručni parni čistač je u trenu moguće preinačiti u parni mop 2 u 1.
Od ručnog parnog čistača do parnog mopa 2 u 1 u svega nekoliko sekunda: to omogućuje praktični komplet za čišćenje poda Comfort. Podnu mlaznicu Comfort s krpom i cijevima jednostavno spojiti na SC 1 i temeljito čišćenje tvrdog poda već može početi. Komplet za čišćenje poda sadržan je u standardnom opsegu isporuke SC 1 Floor Kit.
Značajke i prednosti
Pričvrsni mehanizam za fiksiranje krpe
- Jednostavno pričvršćenje krpe za čišćenje na mlaznicu za pod.
Inovativne lamele na površini podne mlaznice za čišćenje
- Optimalni rezultati zahvaljujući učinkovitijem korištenju pare i krpi za čišćenje po cijeloj površini mlaznice.
Jednostavno fiksiranje kompleta za čišćenje poda Comfort
- Zahvaljujući praktičnom utičnom spoju podnu je mlaznicu moguće brzo i lako fiksirati na cijevi parnog čistača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|247 x 50 x 568
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice