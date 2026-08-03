Komplet za čišćenje poda Comfort za SC 1

Uz pomoć praktičnog kompleta za čišćenje poda Floor Kit Comfort, ručni parni čistač je u trenu moguće preinačiti u parni mop 2 u 1.

Od ručnog parnog čistača do parnog mopa 2 u 1 u svega nekoliko sekunda: to omogućuje praktični komplet za čišćenje poda Comfort. Podnu mlaznicu Comfort s krpom i cijevima jednostavno spojiti na SC 1 i temeljito čišćenje tvrdog poda već može početi. Komplet za čišćenje poda sadržan je u standardnom opsegu isporuke SC 1 Floor Kit.

Značajke i prednosti
Pričvrsni mehanizam za fiksiranje krpe
  • Jednostavno pričvršćenje krpe za čišćenje na mlaznicu za pod.
Inovativne lamele na površini podne mlaznice za čišćenje
  • Optimalni rezultati zahvaljujući učinkovitijem korištenju pare i krpi za čišćenje po cijeloj površini mlaznice.
Jednostavno fiksiranje kompleta za čišćenje poda Comfort
  • Zahvaljujući praktičnom utičnom spoju podnu je mlaznicu moguće brzo i lako fiksirati na cijevi parnog čistača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 247 x 50 x 568
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
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Created with AI (artificial intelligence)

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