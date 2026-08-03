Od ručnog parnog čistača do parnog mopa 2 u 1 u svega nekoliko sekunda: to omogućuje praktični komplet za čišćenje poda Comfort. Podnu mlaznicu Comfort s krpom i cijevima jednostavno spojiti na SC 1 i temeljito čišćenje tvrdog poda već može početi. Komplet za čišćenje poda sadržan je u standardnom opsegu isporuke SC 1 Floor Kit.