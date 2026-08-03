Komplet za čišćenje poda EasyFix za SC 1
Čistoća bez dodira s prljavštinom: Uz pomoć kompleta za čišćenje poda EasyFix za SC 1 moguće je u trenu ručni parni čistač pretvoriti u parni mop 2 u 1.
Od ručnog parnog čistača do mopa na paru 2 u 1 u nekoliko sekunda: to omogućuje praktični komplet za čišćenje poda EasyFix za SC 1. Krpu za pod od mikrovlakana putem sustava čičaka jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu EasyFix i mlaznicu s dvije produžne cijevi (svaka 0,5 m) spojiti na SC 1 – i temeljito čišćenje tvrdog poda već može početi. Komplet za čišćenje poda EasyFix uključen je u standardni opseg isporuke uređaja SC 1 EasyFix.
Značajke i prednosti
Jednostavno postavljanje kompleta za čišćenje poda EasyFix na SC 1
- Podnu mlaznicu EasyFix je zajedno s cijevima parnog čistača moguće brzo i lako spojiti na uređaj.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Inovativna lamelna tehnologija
- Ravnomjerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
- Ergonomsko i učinkovito čišćenje kod svih veličina tijela.
- Idealno se podvlači pod namještaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|517 x 43 x 40
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice