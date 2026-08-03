Od ručnog parnog čistača do mopa na paru 2 u 1 u nekoliko sekunda: to omogućuje praktični komplet za čišćenje poda EasyFix za SC 1. Krpu za pod od mikrovlakana putem sustava čičaka jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu EasyFix i mlaznicu s dvije produžne cijevi (svaka 0,5 m) spojiti na SC 1 – i temeljito čišćenje tvrdog poda već može početi. Komplet za čišćenje poda EasyFix uključen je u standardni opseg isporuke uređaja SC 1 EasyFix.