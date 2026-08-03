Od ručnog parnog čistača do brisača u nekoliko sekundi: praktičan set za čišćenje podova EasyFix Large za SC 1 Multi to omogućuje. Jednostavno pričvrstite univerzalnu krpu za pod Large na EasyFix Large podnu mlaznicu pomoću sustava kuka i omča i povežite mlaznicu s dvije produžne cijevi (svaka 0,5 m) na SC 1 Multi – i možete početi davati tvrdi pod odmah temeljito očistiti. Univerzalna krpa za pod sa svojom posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenski čiste rezultate čišćenja kutova i rubova. Set za čišćenje podova EasyFix Large uključen je u standardni opseg isporuke za SC 1 Multi & Up.