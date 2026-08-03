Komplet za čišćenje poda za SC1
Čistoća bez doticaja s prljavštinom: s setom za čišćenje podova EasyFix Large za SC 1 Multi možete ručni parni čistač u trenu pretvoriti u krpu.
Od ručnog parnog čistača do brisača u nekoliko sekundi: praktičan set za čišćenje podova EasyFix Large za SC 1 Multi to omogućuje. Jednostavno pričvrstite univerzalnu krpu za pod Large na EasyFix Large podnu mlaznicu pomoću sustava kuka i omča i povežite mlaznicu s dvije produžne cijevi (svaka 0,5 m) na SC 1 Multi – i možete početi davati tvrdi pod odmah temeljito očistiti. Univerzalna krpa za pod sa svojom posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenski čiste rezultate čišćenja kutova i rubova. Set za čišćenje podova EasyFix Large uključen je u standardni opseg isporuke za SC 1 Multi & Up.
Značajke i prednosti
Jednostavno pričvršćivanje seta podne mlaznice EasyFix Large na SC 1 Multi
- Podnu mlaznicu EasyFix je zajedno s cijevima parnog čistača moguće brzo i lako spojiti na uređaj.
Premium mikrofibra
- Posebna struktura petlje u krpi osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja na svim zabrtvljenim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
- Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Inovativna lamelna tehnologija
- Ravnomjerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
- Ergonomsko i učinkovito čišćenje kod svih veličina tijela.
- Idealno se podvlači pod namještaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice