Komplet za pričvršćivanje automatskog koluta za crijevo HDS C

Kompletni nadogradni set automatskog bubnja za crijevo za HDS kompaktnu klasu. Najjednostavnija montaža uz dostupnost svih funkcija uređaja. Pruža maksimalni komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Sadrži: automatski bubanj za crijevo, visokotlačno crijevo i sve elemente priključka.