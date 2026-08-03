Komplet za pričvršćivanje automatskog koluta za crijevo HDS C

Kompletni nadogradni set automatskog bubnja za crijevo za HDS kompaktnu klasu. Najjednostavnija montaža uz dostupnost svih funkcija uređaja. Pruža maksimalni komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Sadrži: automatski bubanj za crijevo, visokotlačno crijevo i sve elemente priključka.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 30

Opseg isporuke

  • Bubanj za crijevo
  • Visokotlačno i spojno crijevo
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Created with AI (artificial intelligence)

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