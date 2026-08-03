Komplet za pričvršćivanje automatskog koluta za crijevo HDS C
Kompletni nadogradni set automatskog bubnja za crijevo za HDS kompaktnu klasu. Najjednostavnija montaža uz dostupnost svih funkcija uređaja. Pruža maksimalni komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Sadrži: automatski bubanj za crijevo, visokotlačno crijevo i sve elemente priključka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|30
Opseg isporuke
- Bubanj za crijevo
- Visokotlačno i spojno crijevo