Komplet za pričvršćivanje automatskog koluta za crijevo HDS M/S

Automatski bubanj za crijevo kao potpuni nadogradni komplet koji se lako montira. Prikladan za HDS srednju i super klasu. Za maksimalni komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva.

Automatski bubanj za crijevo pruža maksimalni komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Prikladan je za HDS srednju i super klasu, a zahvaljujući praktičnom kompletnom nadogradnom setu vrlo se jednostavno montira. Pri tome se zadržavaju funkcije uređaja. Za transport se bubanj za crijevo može ponovno praktično skinuti. Nadogradni set sadrži automatski bubanj za crijevo, visokotlačno crijevo kao i sve potrebne priključne elemente.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 32,5

Opseg isporuke

  • Bubanj za crijevo
  • Visokotlačno i spojno crijevo
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