Komplet za pričvršćivanje brojača proteklog vremena može se lako postaviti na upravljačku jedinicu. Uređaj za pozicioniranje već je uključen u dizajn upravljačke jedinice. Brojač ima digitalni displej. S priborom za pričvršćivanje brojača proteklog vremena operateri mogu odrediti točno vrijeme rada stroja. Na taj se način servisni intervali mogu optimizirati, a radni sati do danas lako su vidljivi.