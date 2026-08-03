Komplet za pričvršćivanje brojača proteklog vremena
Priključak za brojač proteklog vremena za određivanje vremena rada uređaja.
Komplet za pričvršćivanje brojača proteklog vremena može se lako postaviti na upravljačku jedinicu. Uređaj za pozicioniranje već je uključen u dizajn upravljačke jedinice. Brojač ima digitalni displej. S priborom za pričvršćivanje brojača proteklog vremena operateri mogu odrediti točno vrijeme rada stroja. Na taj se način servisni intervali mogu optimizirati, a radni sati do danas lako su vidljivi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
Kompatibilni uređaji
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.