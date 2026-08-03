Komplet za pričvršćivanje koluta crijeva za HD benzinske strojeve, 30 m
Pribor za pričvršćivanje koluta crijeva za ugradnju na stroj, uključuje priključno crijevo za HP utičnicu. Rotirajući pod pritiskom s EASY!Lock priključkom.
Pribor za pričvršćivanje koluta crijeva za ugradnju na stroj. Savršeno rješenje za sigurno odlaganje visokotlačnih crijeva uz uštedu prostora. Spaja se na visokotlačni čistač. Također se rotira pod pritiskom. Priključak: 22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|30
|Boja
|antracit
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,4
Opseg isporuke
- Bubanj za crijevo
- Priključno crijevo