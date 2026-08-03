Komplet za pričvršćivanje koluta crijeva za HD benzinske strojeve, 30 m

ABS bubanj za crijevo za montažu na uređaj. Za sigurno pospremanje visokotlačnih crijeva na malo mjesta (sa spojnim crijevom za visokotlačni izlaz uređaja). Okreće se pod tlakom, s priključkom 22 x 1,5.