Komplet za pričvršćivanje koluta crijeva za HD benzinske strojeve, 30 m
ABS bubanj za crijevo za montažu na uređaj. Za sigurno pospremanje visokotlačnih crijeva na malo mjesta (sa spojnim crijevom za visokotlačni izlaz uređaja). Okreće se pod tlakom, s priključkom 22 x 1,5.
Bubanj za crijevo za montažu na uređaj. Savršeno rješenje za sigurno odlaganje visokotlačnog crijeva na malom prostoru. Priključak na visokotlačni čistač. Okreće se i pod pritiskom. Priključak: 22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|30
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,5
Opseg isporuke
- Bubanj za crijevo
- Priključno crijevo
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