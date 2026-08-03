Komplet za pričvršćivanje koluta crijeva za HDS kompaktnu klasu, 20 m
ABS bubanj za crijevo za montažu na uređaj. Za sigurno pospremanje visokotlačnih crijeva na malo mjesta (sa spojnim crijevom za visokotlačni izlaz uređaja). Okreće se pod tlakom, s priključkom za utičnu nazuvicu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|20
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,4
Opseg isporuke
- Bubanj za crijevo
- Priključno crijevo
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