Fleksibilno usisno crijevo (1m) uključujući adapter za priključak na nastavak za izlaz zraka kod električnih alata, kao što su npr. ubodna pila, brusilica, bušilica ili električna blanjalica. Na taj način je omogućeno izravno usisavanje nečistoće koja nastaje te ona ne dospijeva u zrak u prostoriji/okolni zrak. Idealno rješenje za čiste obrtničke radove u kući bez potrebe naknadnog čišćenja.