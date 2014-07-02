Komplet za usisavanje, za električne alate
Fleksibilno usisno crijevo (1m) uključujući adapter za priključak na izlaz zraka kod električnih alata (npr. ubodna pila, brusilica, bušilica, blanjalica itd.). Za čiste radove u kući.
Fleksibilno usisno crijevo (1m) uključujući adapter za priključak na nastavak za izlaz zraka kod električnih alata, kao što su npr. ubodna pila, brusilica, bušilica ili električna blanjalica. Na taj način je omogućeno izravno usisavanje nečistoće koja nastaje te ona ne dospijeva u zrak u prostoriji/okolni zrak. Idealno rješenje za čiste obrtničke radove u kući bez potrebe naknadnog čišćenja.
Značajke i prednosti
Adapter za električne alate
- Za priključenje usisnog crijeva na izlaz zraka kod električnih alata
- Za izravno usisavanje prašine/nečistoće tijekom korištenja, a da ništa ne dospije u zrak u prostoriji/okolni zrak
Fleksibilna izvedba usisnog crijeva
- Više slobode pokreta
- Jednostavna i praktična primjena
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (-part)
|2
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kompatibilni uređaji
- SGV 8/5
- SGV 8/5 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/6/18/C (YYY)
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Područja primjene
- Radionica
- Renoviranje