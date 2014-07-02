Komplet za usisavanje, za električne alate

Fleksibilno usisno crijevo (1m) uključujući adapter za priključak na izlaz zraka kod električnih alata (npr. ubodna pila, brusilica, bušilica, blanjalica itd.). Za čiste radove u kući.

Fleksibilno usisno crijevo (1m) uključujući adapter za priključak na nastavak za izlaz zraka kod električnih alata, kao što su npr. ubodna pila, brusilica, bušilica ili električna blanjalica. Na taj način je omogućeno izravno usisavanje nečistoće koja nastaje te ona ne dospijeva u zrak u prostoriji/okolni zrak. Idealno rješenje za čiste obrtničke radove u kući bez potrebe naknadnog čišćenja.

Značajke i prednosti
Adapter za električne alate
  • Za priključenje usisnog crijeva na izlaz zraka kod električnih alata
  • Za izravno usisavanje prašine/nečistoće tijekom korištenja, a da ništa ne dospije u zrak u prostoriji/okolni zrak
Fleksibilna izvedba usisnog crijeva
  • Više slobode pokreta
  • Jednostavna i praktična primjena
Pribor za sve Kärcher Home & Garden usisavače i vlažne i suhe usisavače
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (-part) 2
Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1220 x 41 x 41
Područja primjene
  • Radionica
  • Renoviranje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH