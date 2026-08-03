Komplet zamjenskih O-prstena
Komplet zamjenskih O-prstena za zamjenu O-prstena na raznom priboru parnih čistača.
Komplet zamjenskih O-prstena za zamjenu O-prstena na raznom priboru parnih čistača. Uklj. sigurnosni zatvarač, mlaznica s točkastim mlazom, produžetak, parno crijevo i priključak za glačalo. Koristan komplet zamjenskih dijelova za užitak čišćenja bez prekida.
Značajke i prednosti
Gumeni O-prsteni
- Za zamjenu u slučaju istrošenosti ili gubitka brtvi različitog pribora parnog čistača
- Za brtvljenje između mlaznica
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 125 x 30